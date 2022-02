Ditonellapiaga e Rettore | Chimica è disco d’oro | presto un best off di Donatella

(Di lunedì 28 febbraio 2022), il brano di, èunoff delle hit die si aggiungono nuovi incontri con i fan per la giovane cantautrice romana, l’esplosivo e provocatorio brano dipresentato alla 72° edizione del Festival di Sanremo, è singolo. Dal 4 febbraio disponibile su tutte le piattaforme digitali è contenuto nella versione in cd e vinile di Camouflage, l’album d’esordio dell’artista romana al secolo Margherita Carducci, da oggi disponibile anche in vinile nella versione nera. Ascolta/Acquista Camouflage: https://.lnk.to/CamouflagePR Intanto, dopo il 3 marzo alla Feltrinelli ...

Advertising

welikeduel : Rivedi #propagandalive: Francesca Mannocchi dall’Ucraina, le interviste a Daria Bignardi, Zakia Seddiki e Edoardo L… - welikeduel : Sul palco di #propagandalive questa sera ci saranno @Rettore_ e @ditonellapiaga. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv - tantopecampa : Dal 18 marzo INSISTENTEMENTE #RETTORE in Brilliant box, Digitale e Doppio Vinile 140gr Colorato Blue Solid. Il vini… - light_clare : RT @Rettore_: CHIMICA E’ DISCO D’ ORO ?????? #RETTORE #DITONELLAPIAGA #CHIMICA #SANREMO #FIMI @ditonellapiaga - icarvsplume : RT @Rettore_: CHIMICA E’ DISCO D’ ORO ?????? #RETTORE #DITONELLAPIAGA #CHIMICA #SANREMO #FIMI @ditonellapiaga -

Ultime Notizie dalla rete : Ditonellapiaga Rettore

, Chimica: il testoe Donatellasono salite sul palco dell'Ariston presentando il brano Chimica in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo . Come ...... a distanza di pochi giorni dall'omonimo brano di, a dimostrazione che la carnalità è davvero lì per ritornare, basta solo lasciare aperto lo sportellino in basso sulla ...(MI-LORENTEGGIO.COM – LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E LA LOMBARDIA) Questa sera ci saranno ditonellapiaga e Rettore sul palco di Propaganda Live – in ...Domenica alla Milano Fashion Week si sono svolte le sfilate di DSquared2, Luisa Spagnoli, Laura Biagiotti, Ferrari, Giorgio Armani ...