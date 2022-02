Da Mitsotakis un C-130 di armi a Kiev Syriza | «Così partecipiamo al conflitto»

(Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione russa in Ucraina ha messo in allarme la Grecia. Il rischio è che diventi un precedente pericoloso nei suoi difficilissimi rapporti con la Turchia. Ma ancora di più i greci sono stati messi in allarme per l’incredibile irresponsabilità mostrata in questa circostanza da Kyriakos. Il premier greco ha evidentemente sentito il bisogno di andare personalmente oltre la doverosa condanna dell’atto di forza russo e dell’espressione di solidarietà al popolo sofferente del paese invaso. Già il giorno seguente l’invasione, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia Nova

...in una riunione a cui ha preso parte il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos e il capo di Stato maggiore della Difesa nazionale ellenica Konstantinos Floros. Due aerei C -con ..."Più dicasi di violazione della libertà di stampa sono stati registrati negli ultimi anni", ha ...pubblicamente la censura e il controllo del governo conservatore di Kyriakossulla ...C’è il fondato timore che l’invasione dell’Ucraina diventi un pericoloso precedente per i piani aggressivi di Erdogan e dei generali turchi ...The EU, including Greece, will finance the purchase of €500 million worth of weapons to Ukraine, marking a historic first for the bloc.