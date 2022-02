Carragher su Abramovich | «Non menzionare quello che sta accadendo è stato brutto»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Jamie, ex difensore del Liverpool e ora commentatore Sky in UK, ha commentato la situazionedel Chelsea Jamie, ex difensore del Liverpool e ora commentatore Sky in UK, ha commentato la situazionedel Chelsea. Le sue parole: «Situazione gestita male con quei due comunicati. Si mettono imbarazzo da soli. Avrebbero dovuto usare parole forti e il passaggio ai trustee non vuol dire che Abramovic lascia il club. Nonche sta succedendo i Ucraina credo sia. Avrei preferito dicesse: sono russo, il proprietario del Chelsea e continuerò ad esserlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Non penso che l'abbiano gestita bene - ha detto l'ex difensore, oggi pundit di Sky Sports - con quei due comunicati, penso che nel secondo abbiano cercato di rettificare quello che ha fatto uscire ...