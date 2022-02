Borsa: Milano chiude in ribasso, Ftse Mib - 1,3% (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione in Ucraina ha pesato sulle Borse europee e a Milano in particolare per la forte incidenza del settore bancario su Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,39% a 25.415 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione in Ucraina ha pesato sulle Borse europee e ain particolare per la forte incidenza del settore bancario su Piazza Affari: l'indiceMib ha chiuso in calo dell'1,39% a 25.415 ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borse europee in rosso. Ridotte perdite in chiusura La borsa di Milano e gli altri listini europei riducono le perdite nell'ultima parte di seduta , grazie al miglioramento di Wall Street e alle speranze che una soluzione negoziale possa ancora mettere ...

Borsa: Milano chiude in ribasso, Ftse Mib - 1,3% La situazione in Ucraina ha pesato sulle Borse europee e a Milano in particolare per la forte incidenza del settore bancario su Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,39% a 25.415 punti, comunque piuttosto ampiamente sopra i minimi di ...

Borsa: impennata settore difesa evita debacle, Milano chiude a -1,4% Tiene Wall Street. Banche a picco con Unicredit a -9,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - L'inasprimento delle sanzioni occidentali contro la Russia e l'esito incerto dei colloqui dipl ...

