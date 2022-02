Beautiful, Zoe teme Paris: la confessione spiazza, cosa farà Carter? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tema Paris alla Forrester tiene banco in Beautiful. Carter ha le idee chiare ma sembrano non essere condivide da Zoe. cosa succederà nell’agenzia di moda? Ogni puntata di Beautiful può rappresentare uno snodo cruciale nella vita dei protagonisti. Lo sanno bene i tanti spettatori che seguono, da anni ormai, una delle soap più importanti a livello mondiale e storico. Per questo motivo, le anticipazioni sono sempre ricercate. Fonte InstagramIn queste ultime puntate, la situazione di Paris tiene banco. Carter Walton è sempre più convinto che la sua figura possa essere molto utile all’interno della Forrester Creations. cosa per cui ha deciso di candidarla alla gestione dell’Organizzazione. Dall’altra parte, però, Ridge non sembra molto ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il temaalla Forrester tiene banco inha le idee chiare ma sembrano non essere condivide da Zoe.succederà nell’agenzia di moda? Ogni puntata dipuò rappresentare uno snodo cruciale nella vita dei protagonisti. Lo sanno bene i tanti spettatori che seguono, da anni ormai, una delle soap più importanti a livello mondiale e storico. Per questo motivo, le anticipazioni sono sempre ricercate. Fonte InstagramIn queste ultime puntate, la situazione ditiene banco.Walton è sempre più convinto che la sua figura possa essere molto utile all’interno della Forrester Creations.per cui ha deciso di candidarla alla gestione dell’Organizzazione. Dall’altra parte, però, Ridge non sembra molto ...

