Bayern Monaco: il punto sul futuro di Lewandowski (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Bayern Monaco non si è ancora messo al tavolo per discutere il contratto di Robert Lewandowski, in scadenza nel 2023. Secondo Sky... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilnon si è ancora messo al tavolo per discutere il contratto di Robert, in scadenza nel 2023. Secondo Sky...

Advertising

Eurosport_IT : 'Stop it, Putin!' ?????? Il forte messaggio lanciato prima di Eintracht-Bayern Monaco ?????? #StopWar | #Bundesliga |… - Klau_995 : RT @Eurosport_IT: 'Stop it, Putin!' ?????? Il forte messaggio lanciato prima di Eintracht-Bayern Monaco ?????? #StopWar | #Bundesliga | #Russia… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: 'Stop it, Putin!' ?????? Il forte messaggio lanciato prima di Eintracht-Bayern Monaco ?????? #StopWar | #Bundesliga | #Russia… - vincenzolarosa_ : RT @Eurosport_IT: 'Stop it, Putin!' ?????? Il forte messaggio lanciato prima di Eintracht-Bayern Monaco ?????? #StopWar | #Bundesliga | #Russia… - Ill_Fra : RT @TrolleroEr: @LorenzoB_W @Ill_Fra @idirinho_93 Sì, certo. Tra l'altro, ti faccio notare che i due attuali club più forti del mondo (Live… -