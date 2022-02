Atalanta-Sampdoria, Giampaolo: “Surclassati sul piano fisico e tecnico. Risentimento per Sensi” (Di martedì 1 marzo 2022) “L’Atalanta è superiore e lo ha ribadito, al netto degli errori commessi. Siamo stati Surclassati sul piano fisico e tecnico. Mi sono piaciuti solo i ragazzi subentrati, si sono presi la loro parte di responsabilità. Ora si resetta e si riparte“. Taglia corto Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Altri guai fisici per i blucerchiati: “Sensi ha avuto un Risentimento. E’ stata una partita fisica, c’era il rischio che perdessi sia Sensi che Quagliarella”. E sulle condizioni di Giovinco, nuovo acquisto del mercato di gennaio: “Si è allenato due volte. Serve una condizione top per giocare questo tipo di partite”, ha ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “L’è superiore e lo ha ribadito, al netto degli errori commessi. Siamo statisul. Mi sono piaciuti solo i ragazzi subentrati, si sono presi la loro parte di responsabilità. Ora si resetta e si riparte“. Taglia corto Marcodella, dopo la sconfitta per 4-0 contro l’al Gewiss Stadium. Altri guai fisici per i blucerchiati: “ha avuto un. E’ stata una partita fisica, c’era il rischio che perdessi siache Quagliarella”. E sulle condizioni di Giovinco, nuovo acquisto del mercato di gennaio: “Si è allenato due volte. Serve una condizione top per giocare questo tipo di partite”, ha ...

