Verona, Veloso: «Solidarietà all’Ucraina. Nel 2016 ho visto Kiev distrutta dalle bombe» (Di domenica 27 febbraio 2022) Miguel Veloso, centrocampista del Verona, ha parlato della guerra in atto tra Ucraina e Russia: le sue dichiarazioni Miguel Veloso, centrocampista del Verona, è stato intervistato dai microfoni de L’Arena. GUERRA UCRAINA – «Sono stato a Kiev per quattro anni, proprio agli inizi del conflitto con la Russia. Nel 2016 ho visto la città distrutta dalle bombe. Mi dispiace molto per il popolo ucraino». FUTURO – «A Verona sto benissimo e mi alleno con entusiasmo. Mi piacerebbe continuare, ma ne parleremo con la società». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Miguel, centrocampista del, ha parlato della guerra in atto tra Ucraina e Russia: le sue dichiarazioni Miguel, centrocampista del, è stato intervistato dai microfoni de L’Arena. GUERRA UCRAINA – «Sono stato aper quattro anni, proprio agli inizi del conflitto con la Russia. Nelhola città. Mi dispiace molto per il popolo ucraino». FUTURO – «Asto benissimo e mi alleno con entusiasmo. Mi piacerebbe continuare, ma ne parleremo con la società». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #GuerraUcraina, il messaggio di #Veloso ??? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Hellas Verona, Veloso: 'Mi dispiace per il popolo ucraino, ho già visto Kiev distrutta...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UCRAINA - Hellas Verona, Veloso: 'Mi dispiace per il popolo ucraino, ho già visto Kiev distrutta...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Hellas Verona, Veloso: 'Mi dispiace per il popolo ucraino, ho già visto Kiev distrutta...' - apetrazzuolo : UCRAINA - Hellas Verona, Veloso: 'Mi dispiace per il popolo ucraino, ho già visto Kiev distrutta...' -