Traffico Roma del 27-02-2022 ore 08 | 30

(Di domenica 27 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneche resta scorrevole in queste prime ore della domenica segnalati al momento Tuttavia dalla polizia locale diversi incidenti lungo le strade della capitale per il ribaltamento di un veicolo chiusa temporaneamente la rampa di immissione alla tangenziale di via Salaria in direzione dello stadio in centro prudenza per un incidente in via Ludovisi in prossimità di via Emilia spostiamoci in zona università dove sono possibili rallentamenti per un altro incidente in via Bari all’altezza di via Benevento medesime difficoltà poi a Centocelle in Viale della Primavera per un incidente in prossimità di via dei Platani dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...