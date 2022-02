Torino | Ansaldi | 'La squadra sta dando tutto Belotti è la nostra bandiera'

Advertising

MondoToro_net : ?? Le pagelle di #TorinoCagliari: rimandati #Lukic e #Vanja, #Ansaldi il peggiore. #Belotti l’unico a pungere. - tom_freni : RT @ToroGoal: ??#Ansaldi irriconoscibile, si salva #Pobega. Le nostre pagelle di #TorinoCagliari. ???? #Torino - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??#Ansaldi irriconoscibile, si salva #Pobega. Le nostre pagelle di #TorinoCagliari. ???? #Torino - ToroGoal : ??#Ansaldi irriconoscibile, si salva #Pobega. Le nostre pagelle di #TorinoCagliari. ???? #Torino - infoitsport : Le pagelle di Torino-Cagliari: Vojvoda e Ansaldi non pungono, Belotti non basta -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ansaldi

... 9' st Belotti (T), 17' st Deiola (C)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda (24' st Singo), Lukic (40' st Ricci), Pobega,; Brekalo (24' st Sanabria), ...... che nel lunch match della 27giornata espugna lo Stadio Olimpico Grande. Ai granata padroni ... Sugli esterni Voivoda e, panchina per Singo. Davanti Brekalo e Pjaca a sostegno di Belotti. ...Al termine di Torino-Cagliari, Cristian Ansaldi ha così commentato la sconfitta subita dalla sua squadra contro il Cagliari. “Trovare il risultato ...Torino e Cagliari confermano i rispettivi trend del 2022 ... In ritardo su Deiola in occasione del definitivo 1-2 del Cagliari. Ansaldi 5 - Juric lo schiera dal primo minuto con esiti, a dir poco, ...