Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox: "Nel cinema in cui vidi il film, tutti zitti alla mia entrata in scena" (Di domenica 27 febbraio 2022) L'interprete di Matt Murdock/Daredevil Charlie Cox è rimasto un po' deluso dalla reazione dei fan alla sua entrata in scena nel film durante una proiezione di Spider-Man: No Way Home. Spider-Man: No Way Home è uscito lo scorso dicembre nelle sale portando con sé cori entusiasti da parte di pubblico e critica, soprattutto per i personaggi presenti nel film. Peccato che Charlie Cox non abbia avuto modo di sentire esattamente quanto entusiasmo abbiano avuto i fan davanti all'entrata in scena di Matt Murdock. L'attore ha recentemente parlato del suo cameo nel terzo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno di Tom Holland, e contrariamente a quanto accaduto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 febbraio 2022) L'interprete di Matt Murdock/DaredevilCox è rimasto un po' deluso dreazione dei fansuainneldurante una proiezione di-Man: No Way-Man: No Wayè uscito lo scorso dicembre nelle sale portando con sé cori entusiasti da parte di pubblico e critica, soprattutto per i personaggi presenti nel. Peccato cheCox non abbia avuto modo di sentire esattamente quanto entusiasmo abbiano avuto i fan davanti all'indi Matt Murdock. L'attore ha recentemente parlato del suo cameo nel terzo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno di Tom Holland, e contrariamente a quanto accaduto ...

