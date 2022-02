Situazione Ucraina, forte segnale da parte di Zielinski e dei calciatori della Polonia (Di domenica 27 febbraio 2022) Desta sempre più preoccupazione la Situazione legata all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e, inevitabilmente, questa azione ha avuto importanti ripercussioni in molteplici ambiti. Non è da meno quello calcistico: nella giornata di ieri la Federcalcio polacca ha annunciato la volontà di non giocare contro la Russia nei play-off per i Mondiali in Qatar. FOTO: Getty – Zielinski Polonia Diversi calciatori, tra cui Piotr Zielinski ma anche Robert Lewandowski e Wojciech Szcz?sny, non si sono soltanto limitati ad accettare la decisione. Infatti, hanno voluto sottolineare come sia fermamente stata una loro volontà, non soltanto della Federazione. Secondo Il Mattino, inoltre, il trequartista del Napoli ha anche personalmente mandato un ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Desta sempre più preoccupazione lalegata all’invasione dell’dadi Putin e, inevitabilmente, questa azione ha avuto importanti ripercussioni in molteplici ambiti. Non è da meno quello calcistico: nella giornata di ieri la Federcalcio polacca ha annunciato la volontà di non giocare contro la Russia nei play-off per i Mondiali in Qatar. FOTO: Getty –Diversi, tra cui Piotrma anche Robert Lewandowski e Wojciech Szcz?sny, non si sono soltanto limitati ad accettare la decisione. Infatti, hanno voluto sottolineare come sia fermamente stata una loro volontà, non soltantoFederazione. Secondo Il Mattino, inoltre, il trequartista del Napoli ha anche personalmente mandato un ...

