Sindaci della Lega pronti ad accogliere i profughi ucraini

"Tutti i Sindaci della Lega Bergamo chiedono con forza alle istituzioni – in primis Stato e Prefettura – di attivarsi quanto prima per predisporre le procedure di accoglienza per i profughi ucraini che in queste ore stanno scappando dal Paese, ferito a morte dagli attacchi russi. Siamo pronti a collaborare e ad offrire la massima disponibilità a reperire spazi per l'ospitalità e ad attivare servizi di solidarietà e di aiuto, lasciando la massima flessibilità nelle decisioni che si prenderanno a livello centrale e dando la priorità assoluta a famiglie e bambini". Gli oltre 200 Sindaci della Lega in Lombardia danno la loro piena e immediata disponibilità per fare tutto quanto possibile per aiutare, e dove ci sono le strutture anche per ospitare i profughi ucraini.

