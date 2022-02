Simon Boccanegra in onda su Rai 5 (Di domenica 27 febbraio 2022) Simon Boccanegra è un’opera di Giuseppe Verdi che spesso ha stuzzicato la curiosità dei registi teatrali. Ecco che il palinsesto di Rai 5 ci propone nella mattinata di domenica una versione andata in scena presso il Teatro La Fenice di Venezia nel 2014. Si tratta dell’allestimento allora firmato dal regista Andrea De Rosa. A dirigere l’orchestra il maestro coreano Myung-Whun Chung. La trama Per quanto riguarda la trama, siamo a Genova nel 1300 secolo. Il protagonista della storia è appunto Simon Boccanegra che grazie ai sotterfugi studiati a puntino da Pietro e da Paolo, il viene eletto doge. Cosa strana, considerato che il giovane era stato un tempo corsaro e ora ridotto in povertà. Senza contare che Simon ha avuto tempo prima una tresca con Maria, dalla quale ha avuto una figlia. Il problema per ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 27 febbraio 2022)è un’opera di Giuseppe Verdi che spesso ha stuzzicato la curiosità dei registi teatrali. Ecco che il palinsesto di Rai 5 ci propone nella mattinata di domenica una versione andata in scena presso il Teatro La Fenice di Venezia nel 2014. Si tratta dell’allestimento allora firmato dal regista Andrea De Rosa. A dirigere l’orchestra il maestro coreano Myung-Whun Chung. La trama Per quanto riguarda la trama, siamo a Genova nel 1300 secolo. Il protagonista della storia è appuntoche grazie ai sotterfugi studiati a puntino da Pietro e da Paolo, il viene eletto doge. Cosa strana, considerato che il giovane era stato un tempo corsaro e ora ridotto in povertà. Senza contare cheha avuto tempo prima una tresca con Maria, dalla quale ha avuto una figlia. Il problema per ...

Advertising

BacciDoris : RT @ElsaCoelho17: AMBASCIATORE PER ECCELLENZA DELLA CULTURA SPAGNOLA NEL MONDO Artista eclettico e Ambasciatore della cultura spagnola nel… - agbtm : RT @ElsaCoelho17: AMBASCIATORE PER ECCELLENZA DELLA CULTURA SPAGNOLA NEL MONDO Artista eclettico e Ambasciatore della cultura spagnola nel… - 76Verastegui : RT @ElsaCoelho17: AMBASCIATORE PER ECCELLENZA DELLA CULTURA SPAGNOLA NEL MONDO Artista eclettico e Ambasciatore della cultura spagnola nel… - PlacidoDomingo : RT @ElsaCoelho17: AMBASCIATORE PER ECCELLENZA DELLA CULTURA SPAGNOLA NEL MONDO Artista eclettico e Ambasciatore della cultura spagnola nel… - klaus1973_2014 : RT @FMeli_tenor: Domenica 27 febbraio ore 10, Simon Boccanegra su @raicinque . È lo spettacolo inaugurale della stagione 2014/15 del @teatr… -