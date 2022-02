Shevchenko in piazza a Londra per manifestare solidarietà all’Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Continuano le manifestazioni del mondo sportivo sulla guerra in corso in Ucraina. Anche l’ex Ct dell’Ucraina, Andriy Shevchenko, ha partecipato alle manifestazioni a Londra contro l’invasione russa. Schevchenko ha pubblicato sui social le foto con la bandiera ucraina e il messaggio: “Stop alla guerra in Ucraina” Stop the war in Ukraine! ????? ???????! #supportukraine #standwithukraine #saveukraine pic.twitter.com/IcxAAstK6u — Andriy Shevchenko (@jksheva7) February 27, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Continuano le manifestazioni del mondo sportivo sulla guerra in corso in Ucraina. Anche l’ex Ct dell’Ucraina, Andriy, ha partecipato alle manifestazioni a Londra contro l’invasione russa. Schevchenko ha pubblicato sui social le foto con la bandiera ucraina e il messaggio: “Stop alla guerra in Ucraina” Stop the war in Ukraine! ????? ???????! #supportukraine #standwithukraine #saveukraine pic.twitter.com/IcxAAstK6u — Andriy(@jksheva7) February 27, 2022 L'articolo ilNapolista.

Advertising

sportmediaset : #Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'#Ucraina. #SportMediaset - theoacm : RT @sportmediaset: #Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'#Ucraina. #SportMediaset - MarcoTroiano8 : RT @sportmediaset: #Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'#Ucraina. #SportMediaset - lccatt : RT @sportmediaset: #Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'#Ucraina. #SportMediaset - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: Londra scende in piazza contro la guerra! Presente anche #Shevchenko con la famiglia ?????? FOTO?? -