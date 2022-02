Serie A, il no alla guerra dello Spezia: squadra nel pre gara con maglia “Stop War” (Di domenica 27 febbraio 2022) La compagine bianconera, durante il riscaldamento, ha indossato una maglia speciale a sostegno del popolo ucraino Leggi su mediagol (Di domenica 27 febbraio 2022) La compagine bianconera, durante il riscaldamento, ha indossato unaspeciale a sostegno del popolo ucraino

Ultime Notizie dalla rete : Serie alla Il Milan e gli arbitri: tutti gli episodi di una stagione da dimenticare ... sentendosi penalizzato sia in Serie A che in Champions League . Ma andiamo a rivedere i principali ... SCORRI PER VEDERE I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI CONTESTATI DAL MILAN vai alla gallery

Yeremy Pino spaventa la Juve: 'Ora mi chiamano Mbappino' Un poker non si scorda mai. Yeremy Pino si porta a casa il pallone dopo aver segnato quattro gol nel 5 - 1 del Villarreal all' Espanyol . Il 19enne lancia anche la sfida alla Juve in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma a Torino dopo l'1 - 1 dell'Estadio de la ...

Serie A oggi: le partite live. Formazioni e diretta. Stasera Lazio-Napoli QUOTIDIANO NAZIONALE Lazio alla ricerca di un nuovo portiere: dall’interesse per Gollini all’occasione Ospina La Lazio è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Attualmente i biancocelesti possono vantare Strakosha e Reina, ...

Il Lecce batte di misura il Monza Quattro le partite giocate nel pomeriggio, valide per la 26ª giornata di Serie B. Nel big match dello stadio Brianteo, il Lecce si impone per 1-0 sul Monza grazie ad una rete del solito Coda su rigore ...

