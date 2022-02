Nadal, tanto di cappello! Trionfo ad Acapulco (Di domenica 27 febbraio 2022) Rafa Nadal conquista anche Acapulco. E' il terzo titolo su tre tornei giocati quest'anno per il maiorchino, che non aveva mai iniziato così bene una stagione in carriera. In Messico, ha indossato per ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Rafaconquista anche. E' il terzo titolo su tre tornei giocati quest'anno per il maiorchino, che non aveva mai iniziato così bene una stagione in carriera. In Messico, ha indossato per ...

