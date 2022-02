Mbappé come Ibrahimovic: "Non è una cosa da niente" (Di domenica 27 febbraio 2022) Il francese, con il contratto in scadenza e corteggiato dal Real Madrid, commenta l'aggancio a Ibrahimovic al secondo posto della classifica dei bomber di sempre del Psg con 156 reti (ora punta al ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Il francese, con il contratto in scadenza e corteggiato dal Real Madrid, commenta l'aggancio aal secondo posto della classifica dei bomber di sempre del Psg con 156 reti (ora punta al ...

GiovanniGaiani : @benalemeilleur Comunque basta mistificare le parole di Cassano, per quanto rimanga un pagliaccio. Quando ha detto… - GiovanniGaiani : @JPeppJ Non ha mai detto queste cose, quando intendeva 'giocatore di seconda fascia' intendeva dire che è ancora un… - obamarti10_ : @mantegazziani @Tractor220510 Si ma io mi chiedo come avrebbe dovuto fare da solo a risolvere la partita in 200 sec… - Maglia_DaCalcio : 156 col PSG, come Ibrahimovic. L'Equipe: 'Mbappé zlatanizza i Verdi' - TUTTO mercato WEB - alexcobra11 : @elkunaguero10 Effettivamente gente come Haaland, Mbappé o Lewandowski sono soliti segnare pochi gol e soprattutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé come Mbappé come Ibrahimovic: "Non è una cosa da niente" Ma per arrivare a quota 200 gol, Mbappé dovrà rimanere almeno un'altra stagione in Ligue ...

