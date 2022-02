Live Lazio-Napoli 1-1 | Pedro risponde a Insigne!

Advertising

_SiGonfiaLaRete : LIVE - #LazioNapoli 1-2, #FabianRuiz firma il sorpasso! - fcin1908it : LIVE - Serie A, Lazio-Napoli 1-2: sinistro di Fabian Ruiz, Napoli avanti all'ultimo respiro - infoitsport : Live Lazio-Napoli 0-0 al 45’: tante occasioni, nessun gol - infoitsport : Lazio-Napoli la MOVIOLA LIVE: Immobile e Insigne chiedono un rigore. Non c'è fallo su Osimhen - MondoNapoli : LIVE - Lazio-Napoli, arriva il pareggio della Lazio: 1-1 all'Olimpico - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

... il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,e Napoli, match valido per la 27ª ...di Fabio Belli) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Roma ok all'ultimo secondo! Diretta golscore DIRETTANAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA Ricordiamo che la diretta tv di ...90' - Vengono concessi 4 minuti di recupero. 88' - GOL DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore della Lazio, la palla viene liberata da Rrahmani. Pedro calcia di prima intenzion ...84' - Doppia sostituzione in casa Lazio: fuori Patric e Leiva e dentro Acerbi e Basic. 83' - Trattenuta abbastanza evidente di Mattia Zaccagni ai danni di Adam Ounas, giallo per il biancoceleste. 82' ...