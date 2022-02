Ligue 1 2021 2022 | il Lille sbanca Lione | Marsiglia beffato all’ultimo minuto

Leggi su sportface

(Di domenica 27 febbraio 2022) Si è conclusa quest’oggi la ventiseiesima giornata della. Beffa per il, che si è impantanato sull’1-1 sul campo del piccolo Troyes. Al rigore di Payet nel primo tempo, infatti, ha risposto la retefirmata Touzghar. Non ci voleva per gli ospiti, che adesso vedono ampliarsi a quindici punti il distacco dal PSG capolista. Bella vittoria del Lens, che in trasferta ha superato per 1-2 in rimonta l’Angers issandosi di prepotenza al sesto posto della classifica. I giallorossi hanno beneficiato del passo falso del Nantes, che non è andato oltre lo 0-0 in casa del Metz. La formazione ospite si è fatta raggiungere dal, che nel posticipo è andato ad espugnare per 0-1 lo stadio del. Decisivo il gol di ...