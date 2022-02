Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali, Osimhen in attacco (Di domenica 27 febbraio 2022) Lazio-Napoli sfida della 27a giornata che può permettere agli azzurri di Luciano Spalletti di agguantare il primo posto in classifica. Lazio-Napoli: come giocano Il Napoli partirà con un 4-3-3 facendo arretrare Zielinski sula linea dei centrocampi, ma il polacco, che ha lanciato un messaggio contro la guerra, è pronto a dare sostegno all’attacco dei partenopei. In fase offensiva il Napoli sarà un 4-2-3-1. In difesa c’è Rrahmani che in un primo momento sembrava dovesse andare in panchina, mentre in attacco confermato Osimhen punta centrale con Insigne e Politano Formazione Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 27 febbraio 2022)sfida della 27a giornata che può permettere agli azzurri di Luciano Spalletti di agguantare il primo posto in classifica.: come giocano Ilpartirà con un 4-3-3 facendo arretrare Zielinski sula linea dei centrocampi, ma il polacco, che ha lanciato un messaggio contro la guerra, è pronto a dare sostegno all’dei partenopei. In fase offensiva ilsarà un 4-2-3-1. In difesa c’è Rrahmani che in un primo momento sembrava dovesse andare in panchina, mentre inconfermatopunta centrale con Insigne e Politano Formazione(4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian, Politano, Zielinski, Insigne,. ...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - Pasqual23446853 : @IlVantodiMilano Idem.... Ma guarderò Lazio napoli - SSportNetwork : Lazio: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Z… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Patric con Luiz Felipe. Ci sono Zaccagni e Politano -