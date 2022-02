Juventus | dispetto ai cugini | può arrivare dal Torino!

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lastarebbe sondando il terreno in vista della prossima sessione di calciomercato e avrebbe messo nel mirino un calciatore del Torino. Wilfred Singo TorinoCome riportato da La Stampa, l’obiettivo principale della Vecchia Signora sarebbe Wilfried Singo, esterno destro difensivo dei granata, in grande spolvero questa stagione.

... dovendo poi convivere con la concorrenza del più plastico Albertosi adegli Europei vinti ... agli albori di quella Calciopoli che avrebbe dilaniato la sua amata. Getty Images "...Secondo quanto riferisce il The Telegraph il prossimo mese la, il Real Madrid e il Barcellona ripresenteranno il progetto sfidando nuovamente la Uefa. Adelle critiche ricevute a ...I campioni sono così, fanno cose che altri non fanno. I campioni più giocano e più stanno meglio — le sue parole dopo la partita con la Juventus —. Se mi lasciano giocare sono un mostro». Ecco, ...Mercato Juventus - La sfida contro l'Empoli può essere l'occasione per parlare di due obiettivi per il futuro. Si tratta di Mattia Viti e Kristjan Asllani ...