Infortunio Ibrahimovic, rientro parziale in gruppo: le ultime (Di domenica 27 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic è alle prese con il recupero dall'Infortunio. Le ultime sulle condizioni dello svedese verso la Coppa Italia Zlatan Ibrahimovic è alle prese con il recupero dall'Infortunio. Secondo quanto appreso da MilanNews24, lo svedese questa mattina ha partecipato alla prima parte di allenamento con la squadra, ha fatto il riscaldamento e poi una seconda parte del lavoro facendo una seduta personalizzata. Vederlo in panchina o convocato contro l'Inter in Coppa Italia resta un' opzione difficile, potrebbe ritornare contro il Napoli, quantomeno tra i convocati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

