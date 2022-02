Il Napoli vince contro la Lazio all’ultimo minuto

(Di lunedì 28 febbraio 2022) : allo stadio Olimpico la sfida tra le due squadre, che si è giocata questa sera, domenica 27 febbraio, è terminata 1-2. Entrambe le formazioni hanno lottato fin dal primoma alla fine hanno trionfato gli azzurri. Com’è andata la partita? -Cittadella-Frosinone 3-0: i Ciociari vengono bloccati Illa: com’è andata la partita? La 27esima giornata del campionato di Serie A sarebbe potuta andare meglio per lache ha persoilper 1-2 in casa. La sfida che è andata in scena allo stadio Olimpico di Roma è stata davvero combattuta: fin dal primodi gioco entrambe le formazioni hanno cercato la porta avversaria. I padroni di casa hanno mantenuto illlo ...

Advertising

tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli vince e aggancia il Milan, sorpassata l'Inter - Torrechannelit : Serie A – Frenano ancora le milanesi, il Napoli vince e aggancia la vetta - rep_napoli : Napoli sogna lo scudetto: vince (1 -2) a Roma con la Lazio ed è primo [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 23:02] - gxallavichx : @GiGiglio99 Favorita Inter, ma lo vince o Napoli o Milan - franonesiste : RT @weirdylena: lo so che il Napoli lo scudetto non lo vince ma è sempre importante prendere i tre punti e allungare su chi ci sta dietro -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vince

Vittoria pesantissima per il, che2 - 1 all'Olimpico sul campo della Lazio e aggancia il Milan in testa alla classifica. A due punti della coppia c'è l'Inter, che però deve recuperare una partitaROMA - Emozioni e gol all'Olimpico,ilsulla Lazio per 2 - 1. Gran primo tempo dei ragazzi di Sarri, ma tutti negli spogliatoi sullo 0 - 0. Nella ripresa segna Insigne con un bel destro preciso, poco dopo al numero 24 gli ...La Roma vince a La Spezia con un rigore di Abraham al 99’, 1-0. Cade a Reggio Emilia col Sassuolo la Fiorentina. I neroverdi si impongono in pieno recupero grazie a un assist di Berardi e un gol di De ...Lazio-Napoli 1-2, Fabian Ruiz all'ultimo secondo regala il primato agli azzurri! La cronaca del vittorioso incontro ...