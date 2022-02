Guerra Ucraina-Russia, Elon Musk apre a Kiev servizio satellitare Starlink (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, in risposta agli appelli lanciati da Kiev – attraverso il vice primo ministro Mykhailo Fedorov -, Elon Musk ha ‘aperto’ il suo servizio Internet satellitare a banda larga Starlink. Su twitter l’imprenditore ha spiegato che “il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminal sono in arrivo”. La richiesta nasce dai crescenti problemi di comunicazione via internet registrati nel Paese dopo l’invasione russa. Starlink gestisce una costellazione di oltre 2.000 satelliti che garantisconol’accesso a Internet a livello globale indipendentemente dalle connessioni terrestri. Proprio nei giorni scorsi Starlink ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, in risposta agli appelli lanciati da– attraverso il vice primo ministro Mykhailo Fedorov -,ha ‘aperto’ il suoInterneta banda larga. Su twitter l’imprenditore ha spiegato che “ilè ora attivo in. Altri terminal sono in arrivo”. La richiesta nasce dai crescenti problemi di comunicazione via internet registrati nel Paese dopo l’invasione russa.gestisce una costellazione di oltre 2.000 satelliti che garantisconol’accesso a Internet a livello globale indipendentemente dalle connessioni terrestri. Proprio nei giorni scorsiha ...

