Guerra Ucraina-Russia, a Kharkiv si combatte strada per strada – Video (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Soldati russi e ucraini stanno combattendo strada per strada nel centro di Kharkiv, la seconda città del Paese dopo Kiev, a pochi chilometri dal confine con la Russia. Il governatore della regione, Oleh Synyehubov, ha ammesso, in un post su Facebook, che le forze russe sono riuscite a superare la difesa della città e ha chiesto ai cittadini che non combattono di rimanere nei rifugi o a casa. A Kharkiv vivono 1,5 milioni di persone. I Video diffusi sui social dai residenti mostrano mezzi militari russi in circolazione nelle strade della città attaccata da nord, dalle forze russe in arrivo dalla Bielorussa, e da est, da quelle in arrivo dal Donbass. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Soldati russi e ucraini stannondopernel centro di, la seconda città del Paese dopo Kiev, a pochi chilometri dal confine con la. Il governatore della regione, Oleh Synyehubov, ha ammesso, in un post su Facebook, che le forze russe sono riuscite a superare la difesa della città e ha chiesto ai cittadini che non combattono di rimanere nei rifugi o a casa. Avivono 1,5 milioni di persone. Idiffusi sui social dai residenti mostrano mezzi militari russi in circolazione nelle strade della città attaccata da nord, dalle forze russe in arrivo dalla Bielorussa, e da est, da quelle in arrivo dal Donbass. L'articolo proviene da Italia Sera.

