Fiamme negli uffici abbandonati della ex Reggiani, l’intervento dei Vigili del fuoco (Di domenica 27 febbraio 2022) Incendio verso le 18 di domenica 27 febbraio negli uffici abbandonati dell’area industriale che ospitava la Reggiani in zona stadio, in via Tito Legrenzi. Le Fiamme hanno distrutto un ex ufficio ancora allestito. I Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti e hanno domato le Fiamme e hanno bonificato l’area compromessa e messa in sicurezza. Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Incendio verso le 18 di domenica 27 febbraiodell’area industriale che ospitava lain zona stadio, in via Tito Legrenzi. Lehanno distrutto un exo ancora allestito. Ideldi Bergamo sono intervenuti e hanno domato lee hanno bonificato l’area compromessa e messa in sicurezza.

