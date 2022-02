Direttore LGBTQ+ | Senegal | la piazza chiede pene più severe contro l’omosessualità

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la storica prima vittoria nella Coppa d’Africa, ottenutal’Egitto il 6 febbraio, il presidente delMacky Sall ha dichiarato una giornata retribuita di festa nazionale. Sall si trovava all’estero per effettuare visite diplomatiche, ma per accogliere i campioni di ritorno in patria ha cancellato l’ultima parte del viaggio, prevista alle Comore, ed è tornato nella capitale Dakar. Tuttavia, l’euforia popolare per la grande impresa calcistica è già passata e vari problemi stanno venendo alla ribalta. Ilè uno Stato laico a larga maggioranza musulmana, ma talvolta i fondamentalisti si fanno sentire: un gruppo di integralisti ha recentemente organizzato una protesta nella centraledell’Obelisco di Dakar perre che vengano inasprite le...