Dipendenza da Internet, ecco i centri dove farsi aiutare (Di domenica 27 febbraio 2022) Una mappatura geolocalizzata e interattiva per individuare velocemente i servizi che si occupano di Dipendenza da Internet. Si tratta di una guida online realizzata dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS nell’ambito del progetto CCM Rete senza fili: tante connessioni possibili. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 febbraio 2022) Una mappatura geolocalizzata e interattiva per individuare velocemente i servizi che si occupano dida. Si tratta di una guida online realizzata dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS nell’ambito del progetto CCM Rete senza fili: tante connessioni possibili.

