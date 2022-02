Cielo sereno | ma arriva l’aria fredda da Est

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ecco le previsioni meteo a cura di Marco Bianchini per il bollettino ufficiale emesso domenica 27 febbraio 2022 dal Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Nella giornata odierna e nei prossimi giorni il tempo sulla regione si manterrà pressoché stabile. Un calo delle temperature soprattutto nei valori massimi è atteso nella giornata di martedì per l’arrivo di un impulso di ariada est. Domenica 27 febbraio 2022 Tempo Previsto: Bel tempo su tutti i settori. Temperature: Minime in pianura comprese tra -1/2°C. Massime in pianura comprese tra 13/14°C. Venti: Deboli generalmente sud occidentali in pianura. Lunedì 28 febbraio 2022Tempo Previsto: Cieli generalmente sereni ovunque. Temperature: Minime in pianura comprese tra -2/1°C. Massime in pianura comprese tra 12/13°C. Venti: Deboli generalmente sud orientali in pianura. In serata ventilazione orientale di debole ...