Atp Acapulco 2022 | Nadal batte Norrie in finale

(Di domenica 27 febbraio 2022) Rafanon si ferma più. Lo spagnolo ha sconfitto in due set Cameronnelladell’Atp di(6-4 6-4), portandosi a casa il suo 91esimo titolo in carriera. Per il numero 5 al mondo, ancora imbattuto nel, è la quarta vittoria nella competizione messicana. A decidere il primo set il break conquistato danel quinto game; nel secondo parziale il britannico perde nuovamente la battuta in partenza ma risponde nel secondo game rimettendo subito le cose a posto. Lo spagnolo, però, strappa la battuta all’avversario nel quinto e nel settimo game,prova a rispondere con un contro break nell’ottavo ma non è bastato. SportFace.