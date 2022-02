Amici 2022, Rudy Zerbi lancia la bomba: “Alessandra Celentano ha …” (Di domenica 27 febbraio 2022) Alessandra Celentano la conosciamo tutti per essere una maestra di ballo della nota scuola di Maria De Filippi. In tutti questi anni sicuramente è stata al centro del gossip per il fatto di essere stata comunque una insegnante piuttosto rigida. Ha litigato con tanti colleghi e continua a farlo ancora ora. Ad ogni modo, di lei in questi ultimi giorni se ne sta parlando per un aspetto piuttosto intimo e privato. Si dice infatti che la Celentano possa avere un nuovo fidanzato. Ma sarà davvero così? Amici 2022, Alessandro Celentano finisce al centro del gossip Ebbene, la puntata di Amici di oggi domenica 27 febbraio sembra essere iniziata proprio con questa notizia. Per ci è solito guardare il programma sa bene che la conduttrice in genere all’inizio è solita ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 febbraio 2022)la conosciamo tutti per essere una maestra di ballo della nota scuola di Maria De Filippi. In tutti questi anni sicuramente è stata al centro del gossip per il fatto di essere stata comunque una insegnante piuttosto rigida. Ha litigato con tanti colleghi e continua a farlo ancora ora. Ad ogni modo, di lei in questi ultimi giorni se ne sta parlando per un aspetto piuttosto intimo e privato. Si dice infatti che lapossa avere un nuovo fidanzato. Ma sarà davvero così?, Alessandrofinisce al centro del gossip Ebbene, la puntata didi oggi domenica 27 febbraio sembra essere iniziata proprio con questa notizia. Per ci è solito guardare il programma sa bene che la conduttrice in genere all’inizio è solita ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Stessa generazione e pochi anni di differenza, la ballerina vincitrice di Amici 20 si racconta alla content creator… - davidemaggio : BOOM! Il Serale di #Amici21 al via sabato 19 marzo 2022. Il 6 marzo l'ultimo daytime domenicale - fattoquotidiano : Ucraina, arrivato a Trieste bus con profughi: donne e bambini diretti a casa di amici o parenti - zazoomblog : Amici 21 lo scoop sulla professoressa in diretta: cala l’imbarazzo sullo studio - #Amici #scoop #sulla… - zazoomblog : Amici 21 ecco quando inizia il serale quante puntate saranno e quando andrà in onda la finalissima! - #Amici… -