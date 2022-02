Amian espulso, feroci proteste dello Spezia nel match con la Roma (Di domenica 27 febbraio 2022) feroci proteste in casa Spezia per l’espulsione di Amian nel finale di primo tempo della partita con la Roma Il primo tempo di Spezia-Roma termina con le feroci proteste dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 27 febbraio 2022)in casaper l’espulsione dinel finale di primo tempo della partita con laIl primo tempo ditermina con ledei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

MPAPA090 : RT @UmbertoF97: Amian espulso. Contro chi gioca lo Spezia la prossima? PROPRIO LORO, LA PIOVRA. - serieAnews_com : #SpeziaRoma, espulso #Amian per doppia ammonizione - ASRunicoAmor : ??| Fine primo tempo al Picco. Pari per ora tra le due compagini. Roma propositiva che ha trovato anche un palo con… - UmbertoF97 : Amian espulso. Contro chi gioca lo Spezia la prossima? PROPRIO LORO, LA PIOVRA. - sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaRoma, #Amian espulso per doppia ammonizione: decisione corretta di #Fabbri -