Zelensky, da comico ‘populista’ a presidente eroe dell’Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) Ogni ora un tweet, anche polemico. Spesso un video, anche rozzo e artigianale. Ma Volodymyr Zelensky, 44 anni, presidente dell’Ucraina, è diventato celebre per la sua comunicazione a tutto campo, in tempo reale, dalla sua Kiev sotto assedio. E in tanti, anche in Occidente, lo considerano ormai alla stregua di un eroe che non si arrende, costi quello che costi. Proprio perché ha detto e filmato, chiaro e tondo, che lui non se ne va, che sono fake news quelle che lo danno pronto a scappare, che gli Stati Uniti farebbero bene a mandargli munizioni per combattere invece che offrigli “un passaggio” per fuggire dalla sua terra. Zelensky: “Sono 100mila gli invasori“ “Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il Capo di Stato“, ha detto nelle scorse ore Zelensky, “ma io resto ... Leggi su velvetmag (Di sabato 26 febbraio 2022) Ogni ora un tweet, anche polemico. Spesso un video, anche rozzo e artigianale. Ma Volodymyr, 44 anni,, è diventato celebre per la sua comunicazione a tutto campo, in tempo reale, dalla sua Kiev sotto assedio. E in tanti, anche in Occidente, lo considerano ormai alla stregua di unche non si arrende, costi quello che costi. Proprio perché ha detto e filmato, chiaro e tondo, che lui non se ne va, che sono fake news quelle che lo danno pronto a scappare, che gli Stati Uniti farebbero bene a mandargli munizioni per combattere invece che offrigli “un passaggio” per fuggire dalla sua terra.: “Sono 100mila gli invasori“ “Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il Capo di Stato“, ha detto nelle scorse ore, “ma io resto ...

