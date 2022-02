Ucraina, Mosca attacca Zelensky: 'Non è a Kiev, è fuggito frettolosamente' (Di sabato 26 febbraio 2022) Zelensky e la mancata telefonata con Draghi Video : Ucraina, Zelensky: sono a Kiev, non deponiamo armi, ci difendiamo Video : Draghi: 'Zelensky nascosto a Kiev, drammatico il colloquio di ieri' Roma, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)e la mancata telefonata con Draghi Video :: sono a, non deponiamo armi, ci difendiamo Video : Draghi: 'nascosto a, drammatico il colloquio di ieri' Roma, ...

Advertising

TeresaBellanova : Elena Kovalskaya, direttrice del Teatro statale e Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca si è dimessa per pro… - silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - ilpost : Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, c… - koku_turtle : RT @fratotolo2: Si scagliano contro la #Russia quando, fino agli anni ‘80, stavano con il piattino in mano attendendo le valigette di rubli… - Rolfi39 : RT @PBerizzi: Ma tutti quelli che da due anni gridano alla 'dittatura' per un vaccino e chiedono 'libertà' esattamente dove sono finiti? Fa… -