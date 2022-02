Truppe russe a Kiev, Mariupol sotto attacco "La notte più difficile" (Di sabato 26 febbraio 2022) Putin è arrivato a Kiev, l'aveva promesso, preventivato, minacciato, e i suoi uomini sono riusciti a occupare la periferia della capitale. Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Putin è arrivato a, l'aveva promesso, preventivato, minacciato, e i suoi uomini sono riusciti a occupare la periferia della capitale.

Advertising

TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Le truppe russe hanno preso il #controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel,… - fanpage : Decine di manifestanti che erano in strada a Mosca per protestare contro l'invasione dell'Ucraina da parte delle tr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Le truppe russe hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina… - MamolkcsMamol : RT @Siegfried_kongo: nonostante alcune incursioni (forse per saggiare le forze) il grosso delle truppe Russe sta formando un anello intorno… - tg2rai : Guerra in #Ucraina, l'informativa di #Draghi in Parlamento. 'Le truppe russe si ritirino', chiede il premier. Sulle… -