Spalletti: 'Napoli appagato? De Laurentiis ribalterebbe tutto! Non abbiamo staccato la spina. Osimhen sta bene, rientra Lobotka. Su Lozano e Anguissa...' (Di sabato 26 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: IL BA... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Luciano, allenatore del, alla vigilia della sfida contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: IL BA...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Siamo a un bivio, dobbiamo decidere se essere dimenticati velocemente o rimanere nella testa dei tifo… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Abbiamo incontrato qualche difficoltà nell’ultimo periodo ma non abbiamo staccato la spina. Abbiamo p… - AlfredoPedulla : #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di s… - namarte15 : RT @claudioruss: #Spalletti: 'Guerra in #Ucraina? Nessun motivo valido per costringere persone a diventare profughi e rischiare di essere s… - solonapoli24 : Spalletti: 'Nessun appagamento, non siamo ancora qualificati in Champions, abbiamo tutti la stessa voglia di ADL.… -