Serie C-Girone C, 29ª giornata: flop Palermo, ok Fidelis Andria, Messina e Catanzaro (Di sabato 26 febbraio 2022) Risultati e classifica del Girone C di Serie C, dopo le gare disputatesi nel corso della ventinovesima giornata di Lega Pro 2021-2022 Leggi su mediagol (Di sabato 26 febbraio 2022) Risultati e classifica delC diC, dopo le gare disputatesi nel corso della ventinovesimadi Lega Pro 2021-2022

Advertising

NewsTuttoC : Serie C, Mallamo salva il Bari: il derby col Foggia termina 2-2 - LMinuteGoals : Foggia - Bari (Serie C, Girone C ????): 86' 2-[2] Alessandro Mallamo - MomentiCalcio : Serie C, Girone C, il #Bari pareggia nel finale a #Foggia: #Catanzaro e Virtus Francavilla accorciano - Mediagol : Serie C-Girone C, 29ª giornata: flop Palermo, ok Fidelis Andria, Messina e Catanzaro - RomagnaSport : -