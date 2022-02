Sci alpino oggi, Discesa Crans Montana e Slalom Garmisch: orari, startlist, programma, tv, streaming (Di sabato 26 febbraio 2022) Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 con un doppio appuntamento sulle nevi europee. Uomini in trasferta a Garmisch-Partenkirchen per i due Slalom calendarizzati nel weekend, contingente femminile a Crans Montana (Svizzera) dove tornano protagoniste le porte larghe. Sette azzurri si disimpegneranno tra i rapid-gates del pendio tedesco con l’obiettivo di archiviare un bel risultato di squadra. Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Stefano Gross possono ambire ad un piazzamento da podio, mentre Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Federico Liberatore puntano a superare il taglio della prima manche. In terra elvetica Sofia Goggia guida la pattuglia azzurra formata da Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Karoline ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Riparte la Coppa del Mondo di sci2021-2022 con un doppio appuntamento sulle nevi europee. Uomini in trasferta a-Partenkirchen per i duecalendarizzati nel weekend, contingente femminile a(Svizzera) dove tornano protagoniste le porte larghe. Sette azzurri si disimpegneranno tra i rapid-gates del pendio tedesco con l’obiettivo di archiviare un bel risultato di squadra. Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Stefano Gross possono ambire ad un piazzamento da podio, mentre Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Federico Liberatore puntano a superare il taglio della prima manche. In terra elvetica Sofia Ga guida la pattuglia azzurra formata da Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Karoline ...

Advertising

Coninews : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. ? Domani e domenica a Crans Montana le velociste azzurre sarann… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il primato in classifica - #alpino… - robixcall : RT @CIPnotizie: Giochi Paralimpici Invernali @Beijing2022 Gli atleti componenti la squadra italiana che gareggeranno nello sci alpino ????… - Nicola89144151 : Penultimo tweet di giornata, un inciso quasi obbligato. Domani su #raisport torna la Coppa del Mondo di Sci Alpin… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: domina la svizzera Haehlen, quarta Marsaglia. Goggia… -