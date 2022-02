Sassuolo-Fiorentina 2-1, Defrel: “Non c’è niente di meglio di un gol all’ultimo minuto” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Non c’è niente di meglio di un gol all’ultimo minuto. Berardi mi ha servito un super cross e ho segnato. Per me è importante segnare, ne avevo bisogno perché gioco meno. Meritavamo i tre punti”. Lo ha detto l’attaccante del Sassuolo, Gregoire Defrel, dopo il gol vittoria al 95? che vale il 2-1 contro la Fiorentina. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa ci hanno messo sotto ma siamo stati bravi a difendere. Dobbiamo continuare così”, ha concluso a Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) “Non c’èdidi un gol. Berardi mi ha servito un super cross e ho segnato. Per me è importante segnare, ne avevo bisogno perché gioco meno. Meritavamo i tre punti”. Lo ha detto l’attaccante del, Gregoire, dopo il gol vittoria al 95? che vale il 2-1 contro la. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa ci hanno messo sotto ma siamo stati bravi a difendere. Dobbiamo continuare così”, ha concluso a Sky. SportFace.

