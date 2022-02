Ragusa | litiga in strada con la compagna | a casa scoperto un supermarket della droga

(Di sabato 26 febbraio 2022)incon la, aggredisce i carabinieri e dopo accertamenti si scopre che gestiva un. Ecco i fatti. I CarabinieriSezione RadiomobileCompagnia disono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato scorsi su quella che inizialmente era stata segnalata come una lite intra un uomo e una donna ma, dopo accertamenti più approfonditi si èun vero e proprio. Verso le 3.30 di sabato 19 febbraio una telefonata al 112 segnala un violento litigio che si stava consumando in una via del centro tra due soggetti che sarebbero addirittura ...

