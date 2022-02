Oroscopo di Barbanera 26 febbraio | sabato di alti e bassi

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Le opportunità non mancano per afferrarle al volo: dovete buttarvi nella mischia e accettare il rischio di sovvertire in positivo la scala delle priorità. Toro (21/4 – 20/5) – Oggi la Luna insiste a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite in compagnia, passeggiate romantiche. Gemelli (21/5 – 21/6) – La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che moderiate le aspettative. Cancro (22/6 – 22/7) – Illuminato da Giove, l'amore risplende. Per incontrarvi, andate l'uno verso l'altro e non aspettate che sia l'altro a fare sempre il primo passo.