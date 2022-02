Ora il dilemma per registi e scrittori è se creare opere a tema virus o far finta di nulla (Di sabato 26 febbraio 2022) Uno spettro turba i sonni degli scrittori che coltivano l’arte del romanzo con trama e personaggi. Come comportarsi con la pandemia? Metterla in mezzo oppure far finta di niente, riportando il calendario al 2019? E’ il più classico dei casi “come fai, sbagli”. E nessuno ha più la tempra di Daniel Defoe: lo scrittore di “Robinson Crusoe” pubblicò (anonimo) un “Diario dell’anno della peste” tutto inventato – al tempo della pestilenza aveva 5 anni. Riportato all’oggi: scrivi un romanzo tanto geniale e interessante che nessuno farà caso al virus. Non parlare della “boring apocalypse” – definizione di un giornalista del New York Times – sarebbe peccato di omissione. Ma i lettori ne avranno voglia? Le più tradizionali catastrofi offrivano al romanziere una gamma più ampia di drammi. Basta pensare alla guerra, ai meteoriti, agli scenari ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Uno spettro turba i sonni degliche coltivano l’arte del romanzo con trama e personaggi. Come comportarsi con la pandemia? Metterla in mezzo oppure fardi niente, riportando il calendario al 2019? E’ il più classico dei casi “come fai, sbagli”. E nessuno ha più la tempra di Daniel Defoe: lo scrittore di “Robinson Crusoe” pubblicò (anonimo) un “Diario dell’anno della peste” tutto inventato – al tempo della pestilenza aveva 5 anni. Riportato all’oggi: scrivi un romanzo tanto geniale e interessante che nessuno farà caso al. Non parlare della “boring apocalypse” – definizione di un giornalista del New York Times – sarebbe peccato di omissione. Ma i lettori ne avranno voglia? Le più tradizionali catastrofi offrivano al romanziere una gamma più ampia di drammi. Basta pensare alla guerra, ai meteoriti, agli scenari ...

