(Di sabato 26 febbraio 2022) Sempre un momento importante per i politici francesi, tanto più in un anno elettorale come questo: ildito dal presidente Emmanuel. Si riprende in ...

Advertising

Affaritaliani : Macron inaugura salone dell'Agricoltura a Parigi -

Ultime Notizie dalla rete : Macron inaugura

askanews

Sempre un momento importante per i politici francesi, tanto più in un anno elettorale come questo: il Salone dell'Agricoltura di Parigi, inaugurato dal presidente Emmanuel. Si riprende in presenza grazie all'uscita dalla pandemia, ma sotto lo spettro della guerra in Ucraina e delle sue probabili ricadute economiche. 26 febbraio 2022Parigi, 15 feb 15:07 - Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maireoggi nel quartiere della Defense, alle porte di Parigi, il "Campus Cyber": una torre di 13 ...residente Emmanuel, ...Roma, 26 feb. (askanews) - Sempre un momento importante per i politici francesi, tanto più in un anno elettorale come questo: il Salone ...... settimane le parole pronunciate dal presidente francese Emmanuel Macron avevano letteralmente sconvolto i cattolici di tutto il Continente. Durante il suo discorso per inaugurare la presidenza ...