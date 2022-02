Juventus, Arthur: «Con l’Empoli vogliamo ritrovare entusiasmo» (Di sabato 26 febbraio 2022) Il centrocampista della Juventus Arthur ha parlato prima della partita contro l’Empoli Arthur, centrocampista della Juventus, ai microfoni di JTV ha parlato prima della partita contro l’Empoli. EMPOLI JUVE – «Oggi è fondamentale per noi, vogliamo tornare a vincere e ritrovare la fiducia e l’entusiasmo delle ultime settimane per riprendere la corsa in campionato. Dobbiamo neutralizzare i loro punti forti e approfittare di quelli deboli. Dovremo essere uniti, far attenzione alle loro ripartenze e saper soffrire. Loro sanno giocare molto bene la palla e sono pericolosi tra le linee». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il centrocampista dellaha parlato prima della partita contro, centrocampista della, ai microfoni di JTV ha parlato prima della partita contro. EMPOLI JUVE – «Oggi è fondamentale per noi,tornare a vincere ela fiducia e l’delle ultime settimane per riprendere la corsa in campionato. Dobbiamo neutralizzare i loro punti forti e approfittare di quelli deboli. Dovremo essere uniti, far attenzione alle loro ripartenze e saper soffrire. Loro sanno giocare molto bene la palla e sono pericolosi tra le linee». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : #EmpoliJuve, oggi ore 18,05. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Cuadrado, Vlahovic e Kean in attacco, mentre Arthur è… - infoitsport : Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Asllani e Pinamonti dal 1'. Out Morata e Locatelli, in Arthur e Kean - junews24com : Arthur a JTV: «Gara fondamentale, vogliamo ritrovare entusiasmo» - - DP_CMJ : Mai locatelli e arthur insieme dall'inizio è il mistero piu' grande dell'universo. Bo.. vabbè FINO ALLA FINE FORZA… - gilnar76 : Empoli Juve, risolto il ballottaggio Arthur Locatelli: la scelta di Allegri #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -