Juve, Kean: 'Gol importante per la squadra, adesso un solo modo per tenere il vantaggio' (Di sabato 26 febbraio 2022) Queste le brevi parole a Dazn di Moise Kean, attaccante bianconero, al termine del primo tempo di Empoli-Juventus: "E' importante pe... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Queste le brevi parole a Dazn di Moise, attaccante bianconero, al termine del primo tempo di Empoli-ntus: "E'pe...

Advertising

sportli26181512 : Juve, Kean: 'Gol importante per la squadra, adesso un solo modo per tenere il vantaggio': Queste le brevi parole a… - FutbolDaltonico : La disposizione della #Juve nel 1^ tempo vs l'Empoli. Manca compattezza, con la squadra sbilanciata a sx e pico fil… - raffaelespedic1 : Ho visto il 1° tempo di Empoli-Juve: Agonismo 80 Empoli 20 Juve, #Cuadrado assente, #Kean mediocre ma bravo nel bal… - junews24com : Gol Kean, dito alla bocca dopo la rete in Empoli-Juve - - Emanuel70123144 : RT @mirkonicolino: Come li fa sedere per terra Dusan #Vlahovic! Bello anche l'assist di #Rabiot per #Kean, ma è una #Juve che fatica sia ne… -