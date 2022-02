Guerra Ucraina-Russia, esplosioni e combattimenti a Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, esplosioni e spari sono stati uditi nelle ultime ore a Kiev. Secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di "combattimenti attivi", "pesanti scontri" sono avvenuti nella zona di Vasylkiv. Anche il governo ha confermato gli scontri e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Secondo 'The Kiev Independent', ci sarebbero state circa 50 esplosioni e spari di mitragliatrici nei pressi dello zoo e nella zona di Beresteiska. Oltre 3500 soldati russi coinvolti nell'invasione dell'Ucraina sarebbero stati uccisi, altri 200 fatti prigionieri. A riferire il bilancio sono i militari ucraini sui social. La Russia, si legge ancora, ha perso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) -e spari sono stati uditi nelle ultime ore a. Secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di "attivi", "pesanti scontri" sono avvenuti nella zona di Vasylkiv. Anche il governo ha confermato gli scontri e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Secondo 'TheIndependent', ci sarebbero state circa 50e spari di mitragliatrici nei pressi dello zoo e nella zona di Beresteiska. Oltre 3500 soldati russi coinvolti nell'invasione dell'sarebbero stati uccisi, altri 200 fatti prigionieri. A riferire il bilancio sono i militari ucraini sui social. La, si legge ancora, ha perso ...

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - RobStylesP1 : RT @alessia_dream01: GUERRA UCRAINA RUSSIA Da Rai TG3 la nostra inviata speciale sul territorio in guerra - Acn2014Mauro : @Adnkronos Colpa della guerra ?? l ucraina è no vax, solo il 35% è vaccinato -