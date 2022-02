Guerra Russia-Ucraina, notte di combattimenti a Kiev: il suono degli spari in una zona residenziale della città (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio i russi hanno attaccato la capitale dell’Ucraina. Nei video girati dagli abitanti e diffusi sui social, il suono degli spari risuona in una zona residenziale di Kiev vicino a Victory Avenue. All’alba, nel terzo giorno di invasione russa del paese, la città si è risvegliata deserta e spettrale sotto il rumore delle bombe (QUI IL RACCONTO DEL CRONISTA) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Nellatra il 25 e il 26 febbraio i russi hanno attaccato la capitale dell’. Nei video girati dagli abitanti e diffusi sui social, ilrisuona in unadivicino a Victory Avenue. All’alba, nel terzo giorno di invasione russa del paese, lasi è risvegliata deserta e spettrale sotto il rumore delle bombe (QUI IL RACCONTO DEL CRONISTA) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

