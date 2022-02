Guerra in Ucraina, giro di vite sulle auto: i costruttori stranieri fermano le vendite in Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) Le sanzioni dell'Ue 'Queste sanzioni - ha detto il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - aumenteranno gli oneri finanziari della Russia, faranno salire l'inflazione ed eroderanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 febbraio 2022) Le sanzioni dell'Ue 'Queste sanzioni - ha detto il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - aumenteranno gli oneri finanziari della, faranno salire l'inflazione ed eroderanno ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - MalenaSalas4 : RT @Corriere: L’Italia domani invierà soldati e aerei in Romania per rafforzare il «fianco Est» della Nato - vigor_in : Fratelli Russi, siete una grande nazione. È ora di ribellarsi al tiranno. Vi porterà alla rovina. Spodestatelo, pr… -