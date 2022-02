Fognini infortunato Travaglia in Davis (Di sabato 26 febbraio 2022) Stefano Travaglia è stato convocato per la Coppa Davis dal capitano Filippo Volandri, al posto di Fabio Fognini, per la sfida contro la Slovacchia di venerdì 4 e sabato 5 marzo a Bratislava. Fognini è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Stefanoè stato convocato per la Coppadal capitano Filippo Volandri, al posto di Fabio, per la sfida contro la Slovacchia di venerdì 4 e sabato 5 marzo a Bratislava.è ...

